Председателю СК России будет доложено о ходе процессуальной проверки по факту травмирования ребенка на спортивной площадке в Нижегородской области

В социальных медиа сообщается о том, что в Нижегородской области 5-летний ребенок получил множественные переломы голени на спортивной площадке у дома в деревне Афонино Кстовского округа вследствие ненадлежащего состояния спортивного оборудования.
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