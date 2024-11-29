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Царьград

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Врач Елисеева рассказала, кому обязательно нужно есть квашеную капусту

Врач Елисеева рассказала, кому обязательно нужно есть квашеную капусту

Квашеная капуста поможет похудеть и восстановиться после курса антибиотиков.Врач-диетолог, эндокринолог Виктория Елисеева рассказала изданию "Чемпионат" о том, почему квашеная капуста является "суперпищей".

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