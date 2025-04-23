Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства

Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов: ФСБ лишила комиков гражданства и закрыла им путь в Россию. Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о лишении российского гражданства стендап-комиков Славы Комиссаренко и Дмитрия Романова.
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