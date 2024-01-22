Пограничная полиция подвела итоги недели

В течение недели на «зеленой границе» и в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 183 события и составлены протоколы в отношении 204 человек за нарушение пограничного и миграционного законодательства Республики Молдова, а именно: - 38 нарушений режима пограничной зоны и пунктов пропуска; - 67 человек нарушили режим пребывания на территории Республики Молдова; - 90 нарушений режима д .