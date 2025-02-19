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Царьград

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КХЛ оштрафовала «Северсталь» за оскорбительные выкрики болельщиков

КХЛ оштрафовала «Северсталь» за оскорбительные выкрики болельщиков

Континентальная хоккейная лига оштрафовала «Северсталь» из-за оскорбительных выкриков их болельщиков на матче с СКА, который прошел в Череповце.

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