На этой неделе в Тульскую область придет аномальное тепло

На этой рабочей неделе жители Тульской области столкнутся с температурной "горкой", но в отличие от фигуры высшего пилотажа с одноименным названием для этого жителям не придется садиться за штурвал самолета и подниматься в воздух.
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