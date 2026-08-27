Спутники показали строительство первого автомобильного моста между Россией и КНДР

Первый автомобильный мост между Россией и КНДР / © Planet Спутниковые снимки компании Planet, сделанные в последние недели, показали, что подъездная инфраструктура к мосту на северокорейской стороне полностью завершена.
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