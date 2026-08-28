В Новом Уренгое строители пропылесосили дворы после обращения жителей

В Новом Уренгое дворы микрорайона Славянский очистили от строительного песка с помощью автопылесоса. Навести порядок помогла оперативная реакция муниципальной инспекции на жалобы местных жителей, сообщили в городской ЕДДС.
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