НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда олы яшьтәге ир-ат мошенникларга 5 миллион сум акча биргән

Аферистлар Татарстанда яшәүче олы яшьтәге ир-атның 5 миллион сумга якын акчасын урлаган. Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, Бөгелмә районында яшәүче 69 яшьлек ир-атка билгесез кешеләр шалтыраткан, аннары үзләрен банк һәм хокук саклау органнары хезмәткәрләре дип таныштырганнар.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым