Премьер Госсовета КНР призвал повышать благосостояние населения в ходе инспекционной поездки в провинцию Шаньси

Тайюань, 2 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во время инспекционной поездки в провинцию Шаньси на севере Китая призвал постоянно повышать благосостояние людей в процессе содействия высококачественному развитию и обеспечивать населению лучшую жизнь.