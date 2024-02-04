Премьер Госсовета КНР призвал повышать благосостояние населения в ходе инспекционной поездки в провинцию Шаньси

Тайюань, 2 февраля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во время инспекционной поездки в провинцию Шаньси на севере Китая призвал постоянно повышать благосостояние людей в процессе содействия высококачественному развитию и обеспечивать населению лучшую жизнь.
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