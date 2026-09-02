Саммит ШОС в Бишкеке: что изменилось за 25 лет и что ожидается дальше (I)

Темир АЛИЕВ В Бишкеке 1 сентября состоялось заседание Совета глав государств–членов Шанхайской организации сотрудничества, приуроченное к 25-летию организации.
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