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Тим Хардуэй: «Даллас» совершил обмен с «Никс» не ради Порзингиса, а ради моего сына»

5-кратный участник Матчей звезд Тим Хардуэй в подкасте перед 7-м матчем серии между «Клипперс» и «Далласом» заявил, что главной целью обмена, который «Маверикс» совершили с «Никс» в январе 2019 года, на самом деле был его сын, а не участник Матча звезд-2018 Кристапс Порзингис.

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