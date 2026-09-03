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Царьград

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Путин сделал заявление по НПЗ. Скоро всё закончится?

Путин сделал заявление по НПЗ. Скоро всё закончится?

Президент России Владимир Путин сделал важное заявление по поводу украинских атак на русские НПЗ. Он заявил, что почти все работы по ремонту повреждённых заводов закончились, а новые атаки украинских БПЛА успешно отражаются.

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