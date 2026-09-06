Мерц идет нам войну объявлять: Лавров оценил дерзкую выходку Берлина

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Германия опять хочет войны. Об этом он сказал в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
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