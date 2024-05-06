Калужских депутатов пригласили на инаугурацию президента России

Депутатов Государственной Думы от Калужской области Геннадия Скляра и Ольгу Коробову пригласили на церемонию инаугурации президента РФ Владимира ПутинаДепутатов Государственной Думы от Калужской области Геннадия Скляра и Ольгу Коробову пригласили на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина.