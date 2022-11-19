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Ю Сато о голе «Северстали» за 0:01 до конца овертайма: «Хорошо, что я не видел табло и не думал об этих секундах. Принимали решения быстро»

Ю Сато рассказал о победе «Торпедо» над «Северсталью» (2:1 ОТ). «В прошлой игре в Балашихе уступили в овертайме, а сегодня выиграли в дополнительное время.

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