Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Как-то по тихому убрали из КТОФ одну первую буковку. Ну буковка и буковка, в алфавите их много, жалко что ли?. А межд...Военные строители...
  • А Кудасов
    ?В Улан-Удэ военно...
  • Konstantin Петров
    Хватит уже чушь писать всяку3ю про запреты и штрафы. Сколько живу, ни разу не слышал, что бы садоводу что-то запретил...Еще один запрет к...

Это зверье какое-то: мокрое дело вызвало негодование у горожан

Это зверье какое-то: мокрое дело вызвало негодование у горожан

Наезд на лужу и пенсионера случился в Уссурийске, вызвав возмущение местных жителей. Водитель иномарки мало того, что обрызгал пожилого человека, так еще и избил его, сообщает ИА UssurMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх