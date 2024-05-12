Семак не рассказал о деталях диалога с Миллером после поражения от ЦСКА

Главный тренер «Зенита» встретился с ним в раздевалке после матча Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не стал рассказывать о диалоге с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.
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