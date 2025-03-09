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Ноосфера: Советский учёный придумал, Европа исказила. То общество, которое мы не претворили

Ноосфера: Советский учёный придумал, Европа исказила. То общество, которое мы не претворили

Владимир Вернадский - великий ученый мирового масштаба, в круг его научных интересов входили самые разные науки: от геологии и минералогии до философии и истории науки.

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