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Царьград

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МИД Египта активизировал дипломатические усилия на саммите БРИКС

МИД Египта активизировал дипломатические усилия на саммите БРИКС

На 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдельати обсудил с российскими и иранскими коллегами пути снижения напряжённости в регионе и призвал к усилению дипломатических усилий для предотвращения конфликтов.

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