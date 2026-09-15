Атака ВСУ на Крым: в Севастополе получил ранение стоящий на остановке мужчина

Атака ВСУ на Крым: в Севастополе получил ранение стоящий на остановке мужчинаСевастополь пережил очередные сутки под атаками беспилотников.
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