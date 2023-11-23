Депутат предложил ходить пешком людям, которым не хватает на проезд

Виталий

А почему депутат не обеспечил доход населения, позволяющий оплачивать проезд в общественном транспорте? Обновлять транспорт надо за счёт города. Сам то на служебной машине перемещаешься? Походил бы пешком, сэкономил бы городской бюджет.