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Депутат предложил ходить пешком людям, которым не хватает на проезд

В Екатеринбурге разгорелся громкий скандал после заседания городской думы, там местный депутат Александр Колесников предложил весьма радикально решить проблему с общественным транспортом.

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Комментарии
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Виталий
А почему депутат не обеспечил доход населения, позволяющий оплачивать проезд в общественном транспорте? Обновлять транспорт надо за счёт города. Сам то на служебной машине перемещаешься? Походил бы пешком, сэкономил бы городской бюджет.
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19 час.
С
Сергей
Гнать таких депутатов!
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8 час.
НН
Надежда Никитина
Таких уродов-депутатов много. Их никто не выбирает, они проходят по партийным спискам, заплатив за место. Тварь.
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6 час.

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