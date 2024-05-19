Тарифы РЖД скачают обновления. ФАС сочинила новые ПНД. Олег Тони ускорит ВСМ. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было утверждение нового состава правительства РФ, внесение ФАС новой редакции ПНД на рассмотрение профильными ведомствами и транспортные договорённости между Россией и Китаем.
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