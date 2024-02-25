В Брянске поставили спектакль о партизанском движении

Первый после распада СССР спектакль о партизанском движении во времена Великой Отечественной войны поставили в Брянском областном театре кукол, сообщили автор — драматург, помощник художественного руководителя Тульского академического театра драмы Рагим Мусаев и режиссер-постановщик, помощник главного режиссера Тульского театра кукол Андрей Абрамов.