В Брянске поставили спектакль о партизанском движении

Первый после распада СССР спектакль о партизанском движении во времена Великой Отечественной войны поставили в Брянском областном театре кукол, сообщили автор — драматург, помощник художественного руководителя Тульского академического театра драмы Рагим Мусаев и режиссер-постановщик, помощник главного режиссера Тульского театра кукол Андрей Абрамов.
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