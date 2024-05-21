Орбакайте ответила женщине, обвинившей ее в том, что Кристина увела ее мужа: «В то время я была в разводе

Кристина Орбакайте вынуждена была всю свою жизнь жить под прицелом камер и папарацци. Кажется, девочка и не знала, что такое находится в полном одиночестве и не чувствовать на себе косые взгляды, но артистка стремилась к популярности и была готова к тому, что когда она дорастет до уровня известности ее мамы, все вокруг будут хотеть обсудить с ней пикантные подробности жизни.