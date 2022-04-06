Видеотрансляция матча «Челси» – «Реал» начнется в 22:00. Текстовый онлайн будет

«Челси» принимает «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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