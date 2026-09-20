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БПЛА ВСУ ударил в здание в районе Орехового бульвара в Москве

В ходе продолжающейся атаки произошло попадание беспилотника ВСУ в здание, расположенное в районе Орехового бульвара.

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