Гладков: дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородское село Щетиновка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины 12 декабря сбросили с беспилотников по селу Щетиновка в российском регионе пять взрывных устройств.
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