Расписание пригородных поездов Павелецкого направления МЖД изменится с 20 сентября

РИАМО - 19 сен. Расписание некоторых пригородных поездов изменится с 20 сентября на период работ по замене пяти стрелочных переводов на узловой станции Павелецкого направления МЖД и большого кольца МЖД, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.