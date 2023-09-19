РИАМО

58 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Дюков
    разве это не фашисты отправлять пленных на минные поля, так фашисты делали с мирным населением разминировать минные п...Украинские бойцы ...
  • Зоя Жук
    Уж лучше бы молчал. Одно позорнее другого. Нечем гордиться!Шольц сравнил под...
  • Вовладар Даров
    Угроза это США и НАТО!Блинкен назвал со...

Расписание пригородных поездов Павелецкого направления МЖД изменится с 20 сентября

Расписание пригородных поездов Павелецкого направления МЖД изменится с 20 сентября

РИАМО - 19 сен. Расписание некоторых пригородных поездов изменится с 20 сентября на период работ по замене пяти стрелочных переводов на узловой станции Павелецкого направления МЖД и большого кольца МЖД, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх