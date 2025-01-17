Змеи и ящерицы проникают в Северную Европу с ввозимыми цветами и растениями

Инвазивные виды, включая змей и ящериц, незаметно проникают в Северную Европу в партиях срезанных цветов и горшечных растений, предупреждают ученые в исследовании, которое цитирует DPA/PA Media в пятницу.
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