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Царьград

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В Русском музее впервые отреставрировали «Девятый вал» Айвазовского

В Русском музее впервые отреставрировали «Девятый вал» Айвазовского

В корпусе Бенуа Русского музея 16 октября открывается юбилейная выставка Ивана Айвазовского, центральным экспонатом которой станет картина «Девятый вал», впервые представленная после комплексной научной реставрации.

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