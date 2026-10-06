В Русском музее впервые отреставрировали «Девятый вал» Айвазовского

В корпусе Бенуа Русского музея 16 октября открывается юбилейная выставка Ивана Айвазовского, центральным экспонатом которой станет картина «Девятый вал», впервые представленная после комплексной научной реставрации.
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