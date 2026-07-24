В Забайкалье и Иркутской области пресечена деятельность межэтнической преступной группировки

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю и Иркутской области при взаимодействии с региональным УМВД пресекли деятельность межэтнической преступной группировки, действовавшей на территории Дальневосточного федерального округа.
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