Подполье в Херсоне сообщило, что создает общий штаб на правобережье Днепра

«Херсонское сопротивление» работает над созданием штаба, который должен объединить всех подпольщиков на территориях Херсонской области, подконтрольных ВСУ, говорится в заявлении указанной партизанской организации.
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