Украинские беженцы за деньги участвовали в массовых беспорядках во Франции

теперь вы в это верите? Смешно. А макрон уверяет ,что пацаны в стрелялки переиграли...

Платон Платонов

Ну, судя по тому, что говорят украинцы, они способны на любую подлость и предательство, если за деньги. Если за деньги, это уже бизнес, ничего личного.