Открытие границ европейских стран для украинских беженцев оказалось роковой ошибкой. «Это как открыть врата в ад, из которого теперь выходят дьяволы», так охарактеризовал допуск украинцев в Европу польский журнал Niezalezny Dziennik Polityczny, сообщивший, что беженцы с Украины участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги.
Украинские беженцы за деньги участвовали в массовых беспорядках во Франции
Комментарии
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Андрей
теперь вы в это верите? Смешно. А макрон уверяет ,что пацаны в стрелялки переиграли...
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19 час.
Платон Платонов
Ну, судя по тому, что говорят украинцы, они способны на любую подлость и предательство, если за деньги. Если за деньги, это уже бизнес, ничего личного.
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19 час.
Россиянин
Поляки, не горюйте вы так. Гордитесь, к вам приехали сливки бандеровцев.
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16 час.
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