Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что своими безрассудными действиями, Североатлантический альянс вполне может расширить масштабы украинского конфликта до Польши, или даже Германии.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что своими безрассудными действиями, Североатлантический альянс вполне может расширить масштабы украинского конфликта до Польши, или даже Германии.
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