РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Действия НАТО приведут к расширению географии конфликта на Украине до Польши

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Действия НАТО приведут к расширению географии конфликта на Украине до Польши

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что своими безрассудными действиями, Североатлантический альянс вполне может расширить масштабы украинского конфликта до Польши, или даже Германии.

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