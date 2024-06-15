Шиза на фронте: уничтоженный 235-й батальон ВСУ состоял из психбольных

Радомир Маркуш 14 июня 2024 г., 17:46 Жена Зеленского считает, что «Вова много лишнего употребляет», поэтому принимает неверные решения Огромные потери ВСУ привели к конфликтам между украинскими солдатами, которые грызутся за право остаться в тылу, пусть и ближнем.