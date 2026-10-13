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Променял Россию на Америку и Европу, но не смог там прижиться! Что не нравилось на Западе легендарному Квартальнову

Променял Россию на Америку и Европу, но не смог там прижиться! Что не нравилось на Западе легендарному Квартальнову

«Я и европейское гражданство не стремился получать».Дмитрий Квартальнов уже много лет воспринимается исключительно как тренер.

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