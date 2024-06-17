“Бесконечный” забег в Петрозаводске продолжается уже 45 часов

Необычные соревнования в Карелии проходят впервые. В них принимают участие сильнейшие бегуны на длинные дистанции из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России, а также спортсмены из Беларуси.
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