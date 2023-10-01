Всемирный День улыбки и Международный день ненасилия отмечают 2 октября 2023 года Константин СентябрьКалендарь праздников России и мира говорит нам о том, что на понедельник 2 октября 2023 года выпадает несколько интересных торжественных событий.
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