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В Калуге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства кражи автомобиля и имущества с территории частного домовладения

Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний житель Московской области, подозреваемый в краже автомобиля, а также иного имущества, на общую сумму более 2 миллионов рублей.

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