Какие документы нужны для выезда с матерью‑инвалидом II группы? Почему отсрочку по пункту 13 статьи 23 Закона Украины важно оформить до выезда? В каких случаях можно выехать за границу с ребёнком‑инвалидом? И как судебная практика помогает наказывать ТЦК за подлоги документов? Адвокат Вера Тарасенко в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.
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