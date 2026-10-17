Какие документы нужны для выезда с матерью‑инвалидом II группы? Почему отсрочку по пункту 13 статьи 23 Закона Украины важно оформить до выезда? В каких случаях можно выехать за границу с ребёнком‑инвалидом? И как судебная практика помогает наказывать ТЦК за подлоги документов? Адвокат Вера Тарасенко в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.