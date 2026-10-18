Сотни жителей Парижа объединились, чтобы помочь восстановить город после массовых беспорядков. Об этом сообщил мэр французской столицы Эммануэль Грегуар.
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