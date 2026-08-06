⚡️ В акватории Черного моря ВС РФ поразили два сухогруза с военными грузами для ВСУ Минобороны РФ. 📲 MAXимум новостей 🎙 «Радио Крым» | «Крым 24» 📱 тест тест.
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⚡️ В акватории Черного моря ВС РФ поразили два сухогруза с военными грузами для ВСУ Минобороны РФ. 📲 MAXимум новостей 🎙 «Радио Крым» | «Крым 24» 📱 тест тест.