«Никакого страха». Алексей Миранчук — о матче с Камеруном

Алексей Миранчук высказался о предстоящем товарищеском матче команд России и Камеруна. Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Камеруном, отметив, что никто не испытывает страха перед противостоянием с одной из сильнейших сборных Африки.