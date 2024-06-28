«Ужас под Волчанском, масса солдат ВСУ просто испарилась»: ВС России применили против врага страшное оружие: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 28.06.24 г.

«Жёсткая паника у врага, закипает новый котёл»: ВС РФ ворвались в Евгеновку и разносят ВСУ, окружая противника в Соколе: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 23.06.24 г.