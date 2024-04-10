«Скупой платит дважды»: Чем плоха свинина из Светофора? Стоит ли того экономия или лучше купить в другом месте

А вы знали, что владельцы сети магазинов Светофор — миллиардеры? Вот ведь как бывает — торгуют дешевыми товарами и наваривают миллиарды, еще в 2021 году сеть принесла своим управленцам 200 миллиардов рублей! Но сейчас не об этом, а о том — стоит ли покупать свинину в Светофоре? Я иногда забегаю в ….