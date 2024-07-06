Я не поклоняюсь смерти, тем более нет страха перед ней. Есть только переход из жизни в жизнь, где смертные миры лишь миф.
Смерть..
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Я не поклоняюсь смерти, тем более нет страха перед ней. Есть только переход из жизни в жизнь, где смертные миры лишь миф.
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