Во Франции на парламентских выборах победил левый «Новый народный фронт»

На втором месте — коалиция Макрона «Вместе!», на третьем — правые во главе с «Национальным объединением» Ле ПенВо Франции во втором туре парламентских выборов первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP).
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