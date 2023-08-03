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Советник Пушилина Гагин: армия России наступает с трех сторон на Авдеевку под Донецком

Советник Пушилина Гагин: армия России наступает с трех сторон на Авдеевку под Донецком

Армия Российской Федерации наступает на расположенную под Донецком Авдеевку с трех сторон. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT Новости», сделал Ян Гагин, советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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