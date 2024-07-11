В Приморье водитель «крузака» выехал на встречку и учинил смертельное ДТП

В Приморском крае на подъезде к Уссурийску произошла страшная авария с участием двух иномарок. Автоавария привела к гибели одного из участников, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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